На подконтрольную правительству Украины территорию доставили тело, предположительно, погибшего на Донбассе военного медика

Автомобиль с телом, предположительно, погибшего у Зайцево Донецкой области военного медика Николая Илина приехал на подконтрольную правительству Украины территорию сегодня. Его должны доставить в больницу Красногоровки для проведения ДНК-идентификации.

Тело, которое, вероятно, принадлежит погибшему на Донбассе 13 июля военному медику Николаю Илину, сегодня доставили на территорию, подконтрольную правительству Украины. Об этом пишет агентство "Укринформ" со ссылкой на военных украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня в "серой зоне" состоялась передача украинской стороне тела погибшего военного медика, коварно убитого российскими вооруженными формированиями 13 июля во время эвакуационной операции у Зайцево", – отметил собеседник агентства.

По его словам, автомобиль с телом погибшего вернулся на подконтрольную правительству территорию около 13.00 через контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка". Тело должны доставить в больницу Красногоровки, где будет проведена ДНК-идентификация.

В штабе операции Объединенных сил заявили, что боевики вернули украинской стороне "неидентифицированное тело".

"Подтверждений тому, что это военный медик, погибший 13 июля возле села Зайцево, нет. Сейчас продолжается транспортировка тела к месту проведения экспертизы ДНК", – говорится в сообщении штаба на странице в Facebook.

Погибший в засаде на Донбассе военный медик был гражданином Эстонии, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Мужчина был политическим эмигрантом, приехал в Украину из-за преследований со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко после выборов 2006 года. Украина не предоставила Илину политическое убежище и он перебрался в Эстонию, где работал до начала войны на Донбассе. Илин получил гражданство Эстонии в 2016 году, после отказа от гражданства Беларуси.

13 июля российско-оккупационные войска убили медика, который, согласно договоренности, пытался эвакуировать тело погибшего утром военнослужащего. Инцидент произошел в районе Зайцево Донецкой области, где утром 13 июля боец ВСУ получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Убийство военного медика на Донбассе имеет признаки военного преступления, украинские дипломаты постараются, чтобы это событие получило огласку, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По состоянию на 14 июля тело погибшего военного медика и раненый боец 35-й бригады морской пехоты, которые попали в засаду боевиков во время эвакуации тела погибшего украинского военного, оставались на поле боя вблизи Зайцево Донецкой области. Тело бойца, которое они должны были эвакуировать, забрали боевики. 15 июля они передали тело представителям операции Объединенных сил.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование обстрела на Донбассе, в результате которого российские оккупанты убили украинского медика.