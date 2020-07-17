Боевики сегодня открыли пункт пропуска "Оленовка"

Сегодня в Донецкой области начал работать транспортный коридор Оленовка – Новотроицкое. Выехать с оккупированной территории могут только граждане с украинской пропиской.

Боевики "ДНР" сегодня открыли контрольный пункт въезда-выезда "Оленовка", который расположен в транспортном коридоре с украинским КПВВ "Новотроицкое". Об этом сообщает подконтрольное боевикам агентство ДАН.

"Донецкая народная республика" открыла контрольный пункт на один день, его работа продлится до 18.00", – пишет агентство. Движение проводится в обе стороны.

Боевики называют периодическое возобновление работы КПВВ "гуманитарным коридором". Они говорят, что организовывают его "в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации".

Донецкие СМИ пишут, что выехать с оккупированной территории можно при наличии украинской прописки, пропуск в Донецк производится по заранее согласованным спискам "республиканского штаба по коронавирусу". Все прибывшие с подконтрольной украинскому правительству территории лица обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больницах.

Последний раз боевики "открывали гуманитарный коридор" 7 июля.

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. 22 июня возобновил работу КПВВ "Новотроицкое". С 28 июня руководство террористической организации "ДНР" ввело запрет на пересечение линии разграничения с подконтрольной украинскому правительству территорией.