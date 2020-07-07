Боевики "ДНР" начали пропускать людей через пункт пропуска "Оленовка"

Сегодня в Донецкой области начал работать транспортный коридор Оленовка – Новотроицкое, сообщили украинские пограничники. Ранее боевики сообщали, что выехать с оккупированной территории могут только граждане с украинской пропиской.

Сегодня боевики "ДНР" возобновили пропуск граждан через контрольно-пропускной пункт въезда/выезда "Оленовка", который расположен в транспортном коридоре с украинским КПВВ "Новотроицкое". Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Донецкий пограничный отряд.

Так, на КПВВ "Новотроицкое" прибыл первый автомобиль с временно оккупированной территории Донецкой области. С начала суток украинские пограничники пропустили на временно оккупированную территорию шесть транспортных средств и 131 человека.

"Первый транспорт приехал с временно оккупированной территории – два человека. Одно транспортное средство было возвращено незаконными вооруженными формированиями. Мы разъясняем гражданам, что есть риск, что их могут не пропустить. При возвращении им придется проходить двухнедельную самоизоляцию через приложение "Дій вдома", – сказала пресс-секретарь Донецкого погранотряда Валерия Карпиленко.

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. 22 июня возобновил работу КПВВ "Новотроицкое". С 28 июня руководство террористической организации "ДНР" ввело запрет на пересечение линии разграничения с подконтрольной украинскому правительству территорией.

6 июля боевики "ДНР" заявили, что 7 июля откроют контрольный пункт въезда/выезда "Оленовка". При этом для въезда на оккупированную территорию необходимо разрешение "Межведомственного оперативного штаба ДНР". Для выезда нужно иметь прописку на территории Украины.