Боевики блокируют КПВВ "Марьинка" – Госпогранслужба Украины

Сегодня оккупанты возобновили пропуск через свой блокпост на дорожном коридоре Донецк – Мариуполь, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Российские оккупанты на Донбассе блокируют работу контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка". Об этом 13 июля сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Движение через КПВВ "Марьинка" продолжает оставаться заблокированным боевиками", – сказано в сообщении Госпогранслужбы.

В то же время отмечается, что сегодня оккупанты возобновили пропуск через свой блокпост на дорожном коридоре Донецк – Мариуполь. Это позволило людям пересекать линию разграничения сторон через КПВВ "Новотроицкое".

Также в штатном режиме работает КПВВ "Станица Луганская".

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. 22 июня возобновил работу КПВВ "Новотроицкое". Однако, по данным украинским пограничников, боевики регулярно блокируют работу пропускных пунктов и препятствуют перемещению граждан.