Убийство медика на Донбассе. Погибший был гражданином Эстонии

Погибшим на Донбассе 13 июля военным медиком был гражданин Эстонии Николай Ильин. В 2016 он получил гражданство после отказа от гражданства Беларуси, откуда бежал после жестокого избиения на акции протеста.

О том, что Ильин планирует уехать на Донбасс стало известно в 2018 году Фото: Vitalii Moroz / Facebook

Погибший в засаде на Донбассе военный медик был гражданином Эстонии. Об этом заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, сообщает телерадиокомпания ERR.

По словам Рейнсалу, медик получил гражданство в 2016 году, после отказа от гражданства Беларуси. Вместе с тем министр отметил, что статус и роль мужчины в военной деятельности в Донбассе украинские власти еще уточняют.

Он также добавил, что в Эстонии действует принцип, что граждане страны могут действовать в воинских частях других стран с разрешения правительства, но, насколько ему известно, в настоящее время ни одного такого разрешения выдано не было.

Эстонское издание Delfi заявило, что убитого звали Николай Ильин. Друг медика Максим Пчелов рассказал журналистам, что Ильин сбежал из Беларуси в Украину после того, как его жестоко избили на оппозиционной акции протеста. После этого он перебрался в Эстонию, где получил политическое убежище.

По слова Пчелова, о том, что Ильин планирует уехать на Донбасс стало известно в 2018 году. Он сам разрабатывал методички и пособия для солдат, собирал их по собственной инициативе в группы и обучал, как оказывать помощь. Пчелов отметил, что у Ильина был контракт с Вооруженными силами Украины и он получал зарплату в размере 10–12 тыс. грн.

О том, что погибшим был именно Ильин, написал в Facebook еще один его друг Виталий Мороз.

"Я никогда не слышал, чтобы Николай общался на русском, который он знал, так же как и этонский, польский, английский. Со мной он общался на белорусском или украинском, который легко выучил. Он любил Украину, потому что здесь были его друзья, здесь было море и свобода, которых не хватало в Беларуси. Его девушка – из Украины", – написал он.

13 июля российско-оккупационные войска убили украинского медика, который, согласно договоренности, пытался эвакуировать тело погибшего утром военнослужащего. Инцидент произошел в районе Зайцево Донецкой области, где утром 13 июля боец ВСУ получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Убийство военного медика на Донбассе имеет признаки военного преступления, украинские дипломаты постараются, чтобы это событие получило огласку, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По состоянию на 14 июля тело погибшего военного медика и раненый боец 35-й бригады морской пехоты, которые попали в засаду боевиков во время эвакуации тела погибшего украинского военного, оставались на поле боя вблизи Зайцево Донецкой области. Тело бойца, которое они должны были эвакуировать, забрали боевики.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование обстрела на Донбассе, в результате которого российские оккупанты убили украинского медика.