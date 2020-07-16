Убийство медика на Донбассе. Евросоюз призвал Россию взять ответственность

Представитель ЕС Набиль Массрали заявила, что для деэскалации ситуации на Донбассе должна быть проявлена максимальная сдержанность и восстановлено уважение к международному гуманитарному праву.

Европейский союз ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность за убийство украинских военных на Донбассе. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набиль Массрали, текст которого есть в распоряжении "Укринформа".

"Мы прочитали доклад об убийстве трех украинских военнослужащих и ранении еще двух вооруженными силами при поддержке России. Согласно этому докладу, одной из жертв стал офицер-медик, который пытался эвакуировать тело убитого военнослужащего. Эта эскалация насилия и увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе противоречат Минским договоренностям и обязательствам нормандского саммита от декабря 2019 года", – говорится в документе.

Представитель ЕС отметила, что для деэскалации ситуации должна быть проявлена максимальная сдержанность и восстановлено уважение к международному гуманитарному праву.

"Мы ожидаем, что Россия возьмет на себя ответственность, использует свое влияние на вооруженные силы, которые она поддерживает, то есть в полной мере будет выполнять собственные обязательства по Минским соглашениям", – заявила Массрали.

13 июля российско-оккупационные войска убили украинского медика, который, согласно договоренности, пытался эвакуировать тело погибшего утром военнослужащего. Инцидент произошел в районе Зайцево Донецкой области, где утром 13 июля боец ВСУ получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Убийство военного медика на Донбассе имеет признаки военного преступления, украинские дипломаты постараются, чтобы это событие получило огласку, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По состоянию на 14 июля тело погибшего военного медика и раненый боец 35-й бригады морской пехоты, которые попали в засаду боевиков во время эвакуации тела погибшего украинского военного, оставались на поле боя вблизи Зайцево Донецкой области. Тело бойца, которое они должны были эвакуировать, забрали боевики.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование обстрела на Донбассе, в результате которого российские оккупанты убили украинского медика.