Украина идентифицировала переданное боевиками тело. Названо имя погибшего

Результаты экспертизы ДНК показали, что военный, тело которого 17 июля передали на подконтрольную правительству Украины территорию, – это погибший медик-сержант Николай Илин, сообщили в операции Объединенных сил.

Украина идентифицировала переданное боевиками 17 июля на Донбассе тело. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Результаты экспертизы ДНК показали, что военный, тело которого на днях передали на подконтрольную правительству Украины территорию, – это погибший медик-сержант Николай Илин. Сейчас идет подготовка к проведению ритуала почитания павшего украинского героя", – говорится в сообщении.

Прощание с медиком состоится 22 июля в Киеве, отметили военные.

По информации ООС, погибший сержант Николай Илин был гражданином Эстонии и проходил военную службу в подразделении ВС Украины на законных основаниях.

Утром 13 июля в районе Зайцево офицер 35-й отдельной бригады морской пехоты во время выполнения боевого задания получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Украинская сторона в тот же день договорилась с боевиками об эвакуации тела погибшего и объявлении режима тишины. Но когда группа в белых касках с опознавательными знаками приблизилась к телу офицера, боевики открыли по ней огонь вначале из стрелкового оружия, а затем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как рассказал командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас, первым в группе шел сержант разведвзвода, который принял на себя огневой удар и был ранен. Военный медик и один из разведчиков пытались оказать помощь раненому сержанту, который отползал навстречу группе. В то же время боевики продолжали вести огонь, в результате чего медик погиб на месте, а офицер разведки получил контузию. Его удалось эвакуировать офицерам инженерно-саперной группы.

Погибший в засаде на Донбассе военный медик был гражданином Эстонии, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

15 июля боевики передали представителям операции Объединенных сил тело военнослужащего, который погиб утром при подрыве взрывного устройства. Это лейтенант Дмитрий Красногрудь.

Тело погибшего военного медика передали 17 июля. В тот же день украинская сторона в Совместном центре по координации и контролю режима прекращения огня сообщила, что боевики третий день не позволяют украинской стороне начать поиски раненого военного.

Мужчина был политическим эмигрантом, приехал в Украину из-за преследований со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко после выборов 2006 года. Украина не предоставила Илину политическое убежище, и он перебрался в Эстонию, где работал до начала войны на Донбассе. Илин получил гражданство Эстонии в 2016 году, после отказа от гражданства Беларуси.