Парламент Египта разрешил президенту отправить войска в Ливию

В решении египетских парламентариев сказано, что военные будут защищать в Ливии национальную безопасность Египта от вооруженных преступных группировок и иностранных террористов.

Парламент Египта единогласно одобрил отправку войск для выполнения боевых задач в Ливии, сообщает канал Al Jazeera со ссылкой на заявление парламента страны.

В решении говорится, что египетские военные будут защищать в Ливии национальную безопасность Египта от вооруженных преступных группировок и иностранных террористов.

Канал уточняет, что этот шаг приведет к прямой конфронтации между Египтом и Турцией, которые поддерживают противоположные стороны в ливийском конфликте.

По информации издания Egypt Today, решение о вводе войск в Ливию приняли на закрытом заседании парламента 20 июля, посвященном защите национальной безопасности Египта и Ливии.

Как отмечает издание, накануне президент Египта встречался с вождями племен в Ливии, где заявил, что военная интервенция страны в Ливию произойдет только с согласия ливийского народа и с разрешения парламента Египта.

Reuters пишет, что незадолго до этого президент страны Абдул Фаттах ас-Сиси провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Они обсуждали необходимость прекращения огня в Ливии и эскалации насилия.

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране действует признанное в мире правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Фаизом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство в Тобруке, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, который штурмовал столицу страны Триполи с апреля 2019 года.

Столицу страны Триполи контролируют силы ПНС, но с 2019 года силы Хафтара пытаются взять город под контроль. В этом конфликте Египет поддерживает Хафтара, а Турция – ПНС. Анкара направляет правительству в Триполи материально-техническую помощь и военных специалистов.