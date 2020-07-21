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Изнасилование в Кагарлыке. Суд продлил срок следствия до шести месяцев

Голосеевский райсуд Киева продлил срок расследования изнасилования в Кагарлыке в связи с большим количеством эпизодов и потерпевших, отметила адвокат, экс-нардеп Елена Сотник.

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Решение принял Голосеевский райсуд Киева
Решение принял Голосеевский райсуд Киева
Фото: pixabay.com

21 июля Голосеевский райсуд Киева принял решение продлить на шесть месяцев срок расследования Государственным бюро расследований (ГБР) изнасилования в Кагарлыке Киевской области, в деле о котором фигурируют полицейские.

Об этом в Facebook сообщила адвокат потерпевшей, народный депутат VIII созыва Елена Сотник.

"Учитывая большое количество эпизодов и потерпевших, решение было однозначным – продлить до шести месяцев. Сбор материалов по этому делу должен быть полноценным, объективным и основательным", – написала она.

Адвокат рассказала, что один из подозреваемых "отрицал продление следствия, потому что так и не смог понять, в чем сложность уголовного производства".

По словам экс-нардепа, в суд доставили всех четырех фигурантов дела, а вопрос о продлении сроков следствия был первым на заседании.

"Подозреваемый [экс-полицейский Сергей] Сулима возмутился в своем выступлении: "20 следователей ГБР расследует такое мелкое дело", – рассказала Сотник.

https://www.facebook.com/lenasotnik/posts/3384753801537053

25 мая сотрудники ГБР задержали двух полицейских из Кагарлыка – Николая Кузива и Сергея Сулиму. По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая они в служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали Нелю Погребицкую, которую вызвали в райотдел в качестве свидетельницы. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в отделении, угрожали ему изнасилованием, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Кузива и Сулиму уволили из органов, 26 мая им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко решил расформировать Кагарлыкское подразделение. 4 июня глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что 60 полицейских выведены за штат.

25 июня Сотник заявила, что подозреваемые в изнасиловании полицейские совершали незаконные действия по отношению к несовершеннолетней сестре Погребицкой.

В июле еще двум сотрудникам отделения полиции сообщили о подозрении. Кроме того, ГБР обнаружило новые факты пыток задержанных в Кагарлыкском райотделе полиции.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины, досудебное расследование должно быть закончено в течение двух месяцев со дня уведомления лицу о подозрении в совершении преступления.

Теги: изнасилование, расследование, Голосеевский суд, полицейский, Елена Сотник, уголовное производство, суд, Кагарлык
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