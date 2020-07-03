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Изнасилование в Кагарлыке. Еще двум подозреваемым избрали меру пресечения

Сотрудника Кагарлыкского отделения полиции, подозреваемого в изнасиловании, отправили под круглосуточный домашний арест, его коллегу оставили под стражей, сообщили в Госбюро расследований.

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По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая в служебном кабинете Кагарлыкского отделения полиции избили и несколько раз изнасиловали женщину
По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая в служебном кабинете Кагарлыкского отделения полиции избили и несколько раз изнасиловали женщину
Фото: depositphotos.com

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу об изнасиловании в КагарлыкеОб этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"По решению суда, оперуполномоченный Кагарлыкского отделения полиции в ночь с 23-го на 24 мая 2020 года по указанию руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как тот надел противогаз на женщину и с целью получения разоблачительных показаний периодически зажимал дыхательную трубку. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста", – говорится в сообщении.

Второму правоохранителю, участнику другого эпизода пыток, который произошел в январе этого года, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, отметили в ГБР

25 мая 2020 года сотрудники ГБР задержали двух полицейских из Кагарлыка – Николая Кузива и Сергея Сулиму. По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая они в служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали Нелю Погребицкую, которую вызвали в райотдел в качестве свидетельницы. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в отделении, угрожали ему изнасилованием, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Кузива и Сулиму уволили из органов, им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко решил расформировать Кагарлыкское подразделение. 4 июня глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что 60 полицейских выведены за штат.

25 июня адвокат Елена Сотник заявила, что подозреваемые в изнасиловании полицейские совершали незаконные действия по отношению к несовершеннолетней сестре Погребицкой.

Теги: полиция, арест, изнасилование, следствие, залог, правоохранители, расследование, полицейский, уголовное производство, суд, ГБР, Кагарлык
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