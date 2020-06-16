Против полицейских из Кагарлыка открыли два новых дела за насилие

Против полицейских Николая Кузива и Сергея Сулимы, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области, открыли новые производства. Следователи выяснили, что они и ранее применяли насилие в отделении.

Сотрудники полиции Кагарлыка в конце мая избили и несколько раз изнасиловали женщину прямо в отделении Фото: depositphotos.com

Офис генпрокурора Украины открыл новые производства против сотрудников райотдела полиции в Кагарлыке Киевской области, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины. Об этом "РБК-Украина" сообщил начальник спецдепартамента ОГ по надзору за расследованием фактов пыток в правоохранительных органах Юрий Белоусов.

Он рассказал, что случаи насилия в полицейском участке в Кагарлыке были и раньше, в связи с чем уже открыто несколько новых производств. Фигурантами новых дел, в частности, является Николай Кузив и Сергей Сулима.

Как пояснил Белоусов, производства были открыты уже после скандала с изнасилованием.

"Я не могу сообщить детали этих производств, но могу сказать, что это была просто системная практика [применения насилия] там, и именно со стороны этих двух сотрудников и в целом в райотделе", – добавил он.

25 мая 2020 года сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух полицейских из Кагарлыкского отделения Нацполиции. По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая они в служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Полицейских Кузива и Сулиму уволили из органов, им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Глава Нацполиции Игорь Клименко решил расформировать Кагарлыкское подразделение. 4 июня Аваков сообщил, что 60 полицейских выведены за штат.