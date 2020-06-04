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Омбудсмен осудила украинские СМИ, опубликовавшие персональные данные пострадавшей от действий полицейских в Кагарлыке

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова попросила Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания "донести до представителей СМИ необходимость не переходить границу нравственных ценностей, за которой стоит человек, его права и свободы". Так она отреагировала на публикацию персональных данных женщины, подвергшейся насилию со стороны полицейских в Кагарлыке.

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Денисова возмущена действиями некоторых украинских СМИ
Денисова возмущена действиями некоторых украинских СМИ
Фото: depositphotos.com (архив)

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила средства массовой информации, которые обнародовали персональные данные женщины, подвергшейся пыткам и изнасилованию со стороны полицейских в Кагарлыке. Об этом говорится в заявлении Офиса омбудсмена в Facebook.

"Омбудсмен обеспокоена действиями СМИ, которые обнародовали персональные данные и фотоснимки потерпевшей от насильственных действий работников Кагарлыцкого отделения Нацполиции Украины", – сказано в сообщении.

Денисова также подчеркнула, что медиа, опубликовавшие эти данные, не учитывали "моральные аспекты и права человека".

"Согласно ст. 32 Конституции Украины никто не может вмешиваться в личную жизнь, использовать информацию о лице без его согласия. Публикация фотографий лица без его согласия является нарушением ст. 301 и 308 Гражданского кодекса Украины, ст. 3 закона "О печатных средствах массовой информации", ст. 6 закона "О телевидении и радиовещании", – подчеркнули в Офисе уполномоченного по правам человека.

Денисова заявила, что "возмущена несоблюдением представителями СМИ принципов журналистской этики и толерантности". Она направила письмо в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, в котором требует "донести до представителей СМИ необходимость не переходить границу нравственных ценностей, за которой стоит человек, его права и свободы".

Накануне с аналогичным заявлением выступила мониторинговая миссия ООН по правам человека.

https://www.facebook.com/office.ombudsman.ua/posts/617706975508147

25 мая Госбюро расследований задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины, а также в пытках мужчины.

По данным следствия, в ночь на 24 мая двое полицейских в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в отделении, угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Глава Нацполиции Игорь Клименко отстранил от исполнения обязанностей руководство Кагарлыкского отдела полиции и расформировал подразделение.

Полицейских Николая Кузива и Сергей Сулиму уволили из органов, им сообщили о подозрении. Голосеевский районный суд Киева 26 мая взял подозреваемых под стражу до 22 июля без права внесения залога.

Уголовное производство ведется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Теги: СМИ, телевидение, Украина, Конституция, Людмила Денисова, изнасилование, Нацсовет, журналисты, омбудсмен, насилие, уголовное производство, Нацполиция, Кагарлык
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