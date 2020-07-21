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Из-за COVID-19 Международный суд ООН продлил РФ срок подачи ответа на иск Украины

Срок подачи Россией контрмеморандума на иск Украины Международный суд ООН продлил с 8 декабря 2020 года до 8 апреля 2021 года.

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Россия просила суд продлить срок на 12 месяцев
Россия просила суд продлить срок на 12 месяцев
Фото: International Court of Justice / Facebook

Международный суд ООН продлил на четыре месяца срок подачи Москвой ответа на иск "Украина против России". Об этом 20 июля проинформировал сайт суда в Гааге.

"Приказом от 13 июля 2020 года Международный суд, главный судебный орган Организации Объединенных Наций, продлил с 8 декабря 2020 года до 8 апреля 2021 года установленный срок подачи контрмеморандума Российской Федерации", – говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что 8 июня Россия попросила суд продлить срок подачи контрмеморандума на 12 месяцев, "объясняя, что ограничения из-за пандемии COVID-19 привели к трудностям и связанным с этим задержкам в подготовке".

Украинская сторона в письме от 22 июня выступила против продления срока подачи документа Россией.

"Продление будет крайне вредным для Украины и ненадлежащим образом задержит разрешение дела судом", – объяснили представители Украины.

16 января 2017 года Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Он связан с нарушением Москвой Конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В Москве обращение в суд назвали "преследующим сиюминутные политические интересы".

С 6-го по 9 марта 2017 года в Гааге прошли предварительные слушания по иску Украины против России. Киев требовал осудить акты терроризма в Харькове и на Донбассе, включая сбитый рейс MH17, а также обязать Россию выплатить компенсации, размер которых в иске не указан. Кроме этого, суду предлагается привлечь к ответственности официальных лиц, виновных, по мнению истцов, в поддержке терроризма. Второй блок претензий касался нарушений прав крымских татар и украинцев со стороны оккупационной власти Крыма. Украина просила Международный суд ООН на время рассмотрения дела в качестве меры обеспечения иска запретить РФ осуществлять любые шаги, которые усугубляют ситуацию.

19 апреля 2017 года Международный суд ООН отказал Украине во временных мерах против России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. При этом суд в Гааге согласился ввести меры по иску Украины против России для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму. Суд обязал РФ возобновить образовательный процесс на украинском языке и обеспечить деятельность Меджлиса.

6 июня 2018 года тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина подготовила завершенный иск против России за нарушение двух конвенций.

12 июня Украина подала в Международный суд ООН меморандум по иску против России о нарушении двух конвенций.

12 июня на тот момент замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявляла, что Международный суд ООН будет рассматривать иск Украины против России еще несколько лет.

В МИД России 2 июня 2019 года заявили, что российская сторона будет доказывать отсутствие юрисдикции Международного суда ООН по инициированному Киевом делу "Украина против Российской Федерации". 3 июня суд начал рассматривать возражения РФ по делу, 8 ноября признал дело относящимся к его юрисдикции.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, 21 июля общее количество инфицированных в мире превысило 14,7 млн, из них около 8,3 млн вылечились, а почти 610 тыс. умерли.

Теги: Россия, Украина, ООН, Международный суд ООН, иск, суд, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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