В больнице умер раненный сегодня на Донбассе украинский военный – штаб ООС

С начала суток боевики на Донбассе ранили двух военнослужащих ВСУ, сообщает штаб операции Объединенных сил.

В больнице умер один из двух украинских военнослужащих, раненных сегодня в районе Павлополя Донецкой области. Об этом 21 июля в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Как уточнили в штабе ООС, умерший в лечебном учреждении боец получил осколочные ранения.

Всего с начала суток в результате обстрелов со стороны российских оккупантов погиб один украинский военнослужащий, еще один – получил ранения.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.