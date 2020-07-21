На Донбассе сегодня ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

21 июля по состоянию на 17.00 боевики на Донбассе три раза обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, отметил штаб операции Объединенных сил.

21 июля на Донбассе ранения получили двое украинских военнослужащих. Об этом в сводке по состоянию на 17.00 проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"21 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня... За текущие сутки в результате вражеских обстрелов двое защитников из состава Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в медицинские учреждения", – говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, боевики обстреливали позиции Вооруженных сил Украины в районе Новотошковского Луганской области, а также возле Павлополя и Гнутово в Донецкой области.

"В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника. Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность. Потери оккупантов уточняются", – рассказали в штабе ООС.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.