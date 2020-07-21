ВСУ за неделю ликвидировали 11 боевиков – штаб ООС

Подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе имеют проблему с комплектацией личного состава, отметили в штабе операции Объединенных сил.

Потери российско-оккупационных войск в Донецкой области за прошедшую неделю составили 11 человек умершими и 14 ранеными. Украинские военные также уничтожили вражеский квадрокоптер. Об этом проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

По данным штаба, доукомплектование личным составом соединений и частей оккупантов продолжается за счет наемников из РФ.

"Стоит отметить, что у подразделений вооруженных формирований РФ на Донбассе есть проблемы с комплектацией личного состава. Кремлевские вожди не понимают, что они не пользуются доверием и авторитетом у местного населения. Оккупанты внушают жителям временно оккупированных территорий только страх и вызывают к себе злобу и ненависть. Это подтверждается многими случаями", – отмечено в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.