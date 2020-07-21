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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранения

20 июля представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе открывали огонь по позициям украинских военных из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120- и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

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С полуночи на Донбассе сохраняется режим тишины
С полуночи на Донбассе сохраняется режим тишины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по позициям украинских военных из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120- и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики открывали огонь в районе Мироновского, Шумов, Орехово, Новотошковского, Причепиловки, Попасной и Луганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – вблизи Марьинки, Старогнатовки, Павлополя, Широкино, Каменки, Гнутово, Водяного и Опытного.

"Такие коварные действия агрессора без ответа не остались – огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника", – говорится в сообщении.

По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили двух оккупантов.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации активности не проявляли.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/903636446795639

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донбасс, Марьинка, Попасная, Широкино, Павлополь, Опытное, Орехово, Гнутово, Каменка, Водяное, Луганское, Новотошковское, обстрелы, Старогнатовка, военнослужащий, война на Донбассе, ранение, операция Объединенных сил
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