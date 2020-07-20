Песков о претензиях Кадырова к Зеленскому: Совершенно необязательно звонить Путину, главное – прекратить войну

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский должен позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину и объявить о завершении войны на Донбассе. Спикер Кремля Дмитрий Песков поддержал мысль Кадырова о необходимости закончить "внутренний внутриукраинский конфликт".

Песков: Нам бы хотелось, чтобы президент Зеленский выполнил обязательства по Минским соглашениям Фото: ЕРА

Спикер Кремля Дмитрий Песков поддержал идею главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что война на Донбассе является внутриукраинским конфликтом и президент Украины Владимир Зеленский должен закончить с ним. Об этом он сообщил в комментарии журналистам, сообщает издание NEWSru.com.

18 июля Кадыров написал в Telegram: "Что мешает вам исполнить надежды двух великих народов? Что вам мешает позвонить [президенту РФ] Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что заканчиваете с этой гражданской войной на востоке Украины? Гордыня или чужая воля?"

Песков заявил, что в Кремле хотели бы, чтобы Владимир Зеленский выполнил обязательства по Минским соглашениям.

"Что касается гражданской войны, действительно, то, что происходит в Украине – это внутренний, внутриукраинский конфликт. И вы знаете, что там шла гражданская война. Сейчас она в замороженном состоянии, но ситуация по-прежнему чрезвычайно напряженная. Конечно, нам бы хотелось, чтобы президент Зеленский выполнил те обязательства, которые несет Украина по Минским соглашениям", – сказал Песков.

Он добавил, что "совершенно необязательно звонить Владимиру Владимировичу. Главное – прекратить войну".

Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Зеленский вступил в должность президента в мае 2019 года. Установление мира в Украине он называл целью своего президентства.

В марте 2020 года в интервью The Guardian Зеленский сказал, что готов выйти из переговорного процесса с Путиным через год, если за это время не удастся достичь прогресса относительно урегулирования конфликта на Донбассе. По его словам, украинская власть может в течение года работать над соглашением об урегулировании конфликта, но не дольше.

Глава Украинского государства считает, что вопрос прекращения войны на Донбассе нужно решать дипломатическим путем.