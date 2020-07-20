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Песков ответил на вопрос, вакцинирован ли Путин от коронавируса

О том, что президент РФ Владимир Путин может быть привит от коронавируса, раньше говорили российский политолог Станислав Белковский и сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец. Глава государства не должен принимать несертифицированные препараты, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

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Песков: Главе государства несертифицированную вакцину не совсем хорошо употреблять
Песков: Главе государства несертифицированную вакцину не совсем хорошо употреблять
Фото: ЕРА

Спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналистам опроверг информацию, что президент РФ Владимир Путин вакцинирован от коронавируса. Об этом сообщает РБК.

Он напомнил, что речь идет о несертифицированной вакцине, которая находится на стадии разработки.

"Все-таки главе государства несертифицированную вакцину не совсем хорошо употреблять", – подчеркнул Песков. 

На вопрос журналистов, предлагали ли ему самому уколоть вакцину, Песков напомнил, что уже переболел COVID-19. Он подчеркнул, что ему неизвестно, участвовал ли кто-то из администрации президента в апробировании вакцины.

Пресс-секретарь Путина сказал, что знает только о том, что на эксперимент согласился глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Агентство Bloomberg написало, что десятки представителей российской политической и бизнес-элиты еще в апреле получили доступ к экспериментальной вакцине от коронавируса. Речь идет об экспериментальной вакцине, разработанной НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея. 

О том, что от коронавирусной инфекции может быть вакцинирован президент РФ Владимир Путин, в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман в мае говорил бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

Его слова подтвердил российский политолог Станислав Белковский. Он сказал, что, по некоторым данным, уже значительная группа высоких и высших должностных лиц вакцинировалась от коронавируса.

Теги: Россия, Владимир Путин, Станислав Белковский, Дмитрий Песков, Юрий Швец, вакцина, коронавирус
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