В МИД Великобритании "абсолютно уверены", что Россия пытается похитить данные о разработке вакцины против COVID-19

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб "абсолютно уверен", что российские шпионы пытаются саботировать или украсть исследования вакцины против коронавируса, которые проводят британские ученые. Об этом он сказал 19 июля в интервью Sky News.
Он не уточнил, сумели ли хакеры похитить какую-либо информацию, но саму попытку назвал "возмутительной и предосудительной". На фоне стараний всего мира преодолеть пандемию такие действия являются "вопиющими", заявил Рааб.
По его словам, за кибершпионами стоят наивысшие уровни Кремля. Лондон делает все, чтобы предупредить научные организации о попытках взлома, а также добивается, чтобы мир узнал "природу предосудительного поведения", добавил Рааб.
Он убежден, что Москва будет отрицать кибератаки на разработчиков вакцины так же, как отрицала применение химического оружия в Солсбери в 2018 году.
Национальный центр по кибербезопасности Великобритании и американское агентство CISA 5 мая заявили о росте числа хакерских атак на организации, которые задействованы в борьбе с пандемией коронавируса. 16 июля в Лондоне заявили, что связанная со спецслужбами РФ хакерская группировка APT29, также известная под названиями The Dukes и Cozy Bear, осуществила атаки на несколько организаций, которые занимаются разработкой вакцины против COVID-19 в Канаде, США и Великобритании.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие обвинения для России неприемлемы.