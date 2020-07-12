Гейтс рассказал, кто первым получит вакцину от коронавируса

Если отдать вакцину от коронавируса в первую очередь тому, кто больше за нее заплатит, пандемия будет еще более долгой, несправедливой и смертоносной, заявил основатель компании Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс.

Основатель компании Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс заявил, что вакцину от коронавируса первыми должны получить те, кто больше всего в ней нуждается. Об этом он сказал 11 июля во время виртуальной конференции по COVID-19, сообщает издание The Hill.

Гейтс отметил, что, если отдать вакцину в первую очередь тому, кто больше за нее заплатит, пандемия будет еще более долгой, несправедливой и смертоносной.

По его словам, мировые лидеры должны принимать решения исходя из соображений справедливости, а не рыночных интересов.

Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году. 15 мая американский президент Дональд Трамп предположил, что вакцина от коронавируса может быть создана и испытана к концу 2020 года.

По данным ВОЗ, в настоящее время проводится около 120 испытаний вакцины от коронавируса SARS-COV-2 / COVID-19 по всему миру. При этом 17 вакцин сейчас испытывают на людях.