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Ляшко: Если вакцина от COVID-19 появится в мире в марте 2021 года, в Украине она будет тогда же

В Украине рассматривается возможность проведения третьей клинической стадии исследования инактивированной вакцины против COVID-19. Об этом в программе "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

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Ляшко: Иммунобиологические препараты, которые сейчас доходят до третьей клинической стадии, это наша надежда на спасение, на жизнь без карантинных ограничений
Ляшко: Иммунобиологические препараты, которые сейчас доходят до третьей клинической стадии, – это наша надежда на спасение, на жизнь без карантинных ограничений
Фото: depositphotos.com

Если вакцина от коронавируса появится в мире в марте 2021 года, тогда же она будет и на рынке Украины. Об этом в программе "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По его словам, появление вакцины от COVID-19 в марте следующего года – это оптимистический сценарий.

"Сейчас говорится о подходах к третьей стадии клинических исследований, когда вакцина уже может испытываться на людях. У нас в Украине тоже рассматривается возможность проведения третьей клинической стадии исследования инактивированной вакцины против COVID-19. Я уже говорил: как только начнутся испытания, я пойду одним из первых добровольцев. Публично испытаю вакцину, чтобы никто не думал, что мы тут какой-то масонский заговор плетем… Иммунобиологические препараты, которые сейчас доходят до третьей клинической стадии, – это наша надежда на спасение, на жизнь без карантинных ограничений. Надеемся, что вакцина появится", – сказал Ляшко.

Он отметил, что украинские власти ведут переговоры с другими странами, чтобы получить вакцину, как только она появится.

"В Украине правильный президент, премьер-министр и главный государственный санитарный врач… Мы не сидим без дела, работаем над тем, чтобы вакцина оказалась в Украине сразу после того, как ее зарегистрируют в Европейском союзе и Соединенных Штатах", – подчеркнул Ляшко.

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Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году. 15 мая американский президент Дональд Трамп предположил, что вакцина от коронавируса может быть создана и испытана к концу 2020 года.

По данным ВОЗ, в настоящее время проводится около 120 испытаний вакцины от коронавируса SARS-COV-2 / COVID-19 по всему миру. При этом 17 вакцин сейчас испытывают на людях.

За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден у 807 человек, зафиксировано 23 летальных исхода. Общее число подтвержденных случаев составляет с начала эпидемии 50 414, умерли 1306 человек.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Украина, эпидемия, ВОЗ, вакцинация, исследование, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко
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