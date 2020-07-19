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От COVID-19 в мире излечились более 8 млн человек

ЮАР вышла на пятое место в мире по распространению коронавирусной инфекции, число заразившихся там стремительно растет, при относительно небольшой смертности, согласно официальной статистике.

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В ЮАР растет заболеваемость COVID-19
В ЮАР растет заболеваемость COVID-19
Фото: ЕРА

По состоянию на 19 июля во всем мире коронавирусом заразилось 14 313 657 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 602 777 человек, выздоровело 8 045 982 человек.

В США число инфицированных достигло 3 712 491, умерло 140 120, излечилось 1 122 720 человек.

В Бразилии заболело 2 074 860 человек, 78 772 умерших и 1 447 408 излечившихся.

На третьем месте по распространению заболевания Индия – там заболело 1 077 781 человека, 26 816 умерли, 677 423 выздоровели.

Далее следует Россия – 770 311 инфицированных, 12 323 умерших и 549 387 выздоровевший от COVID-19.

На пятое место вышла ЮАР, где заразились 350 879 человек, умерли, согласно официальной статистике, 4 948. 

В Перу 349 500 заболевших и 12 998 умерших, в Мексике уже 338 913 заразившихся и 38 888 погибших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на утро 18 июля общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 58 842, выздоровели 30 879 человек, 1485 скончались. 

Теги: Россия, США, Индия, Перу, Бразилия, Мексика, ЮАР, смертность, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Университет Джонса Хопкинса
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