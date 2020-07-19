От COVID-19 в мире излечились более 8 млн человек

ЮАР вышла на пятое место в мире по распространению коронавирусной инфекции, число заразившихся там стремительно растет, при относительно небольшой смертности, согласно официальной статистике.

По состоянию на 19 июля во всем мире коронавирусом заразилось 14 313 657 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 602 777 человек, выздоровело 8 045 982 человек.

В США число инфицированных достигло 3 712 491, умерло 140 120, излечилось 1 122 720 человек.

В Бразилии заболело 2 074 860 человек, 78 772 умерших и 1 447 408 излечившихся.

На третьем месте по распространению заболевания Индия – там заболело 1 077 781 человека, 26 816 умерли, 677 423 выздоровели.

Далее следует Россия – 770 311 инфицированных, 12 323 умерших и 549 387 выздоровевший от COVID-19.

На пятое место вышла ЮАР, где заразились 350 879 человек, умерли, согласно официальной статистике, 4 948.

В Перу 349 500 заболевших и 12 998 умерших, в Мексике уже 338 913 заразившихся и 38 888 погибших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на утро 18 июля общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 58 842, выздоровели 30 879 человек, 1485 скончались.