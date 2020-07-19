ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине несколько снизился суточный прирост новых случаев COVID-19

Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине достигло 58 842, из них выздоровели 30 879 человек, 1485 – скончались.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Наибольшее количество заболевших за сутки зарегистрировано во Львовской области
Наибольшее количество заболевших за сутки зарегистрировано во Львовской области
Фото: depositphotos.com

В Украине за прошедшие сутки подтвержден 731 случай заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

До сегодняшнего дня суточный прирост новых случаев четверо суток держался на уровне больше 800 случаев.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 58 842, из них выздоровели 30 879 человек (+354 за прошедшие сутки), 1485 скончались (+8 за последние сутки). Продолжают болеть 26 478 человек.

Наибольшее количество заболевших за сутки зарегистрировано во Львовской области (109), Киеве (87) и в Ивано-Франковской области (79).

Ситуация с заболеваемостью по регионам выглядит так:

  • Винницкая область – 2299;
  • Волынская область – 3251;
  • Днепропетровская область – 1207;
  • Донецкая область – 792;
  • Житомирская область – 1593;
  • Закарпатская область – 4354;
  • Запорожская область – 669;
  • Ивано-Франковская область – 3464;
  • Киев – 6884;
  • Киевская область – 3271;
  • Кировоградская область – 681;
  • Луганская область – 106;
  • Львовская область – 8000;
  • Николаевская область – 513;
  • Одесская область – 2532;
  • Полтавская область – 351;
  • Ровенская область – 5082;
  • Сумская область – 370;
  • Тернопольская область – 2430;
  • Харьковская область – 3014;
  • Херсонская область – 213;
  • Хмельницкая область – 980;
  • Черкасская область – 833;
  • Черновицкая область – 5311;
  • Черниговская область – 642.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 19 июля коронавирусом в мире заразились 14 290 546 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни. Умели от COVID-19 602 138 человек, выздоровели 8 030 505.

Теги: Украина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку
Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
  Добкин рассказал, почему хочет, чтобы его сын отслужил в армии. Сын – против
  Добкин рассказал, почему хочет, чтобы его сын отслужил в армии. Сын – против
"Сплю ногами вверх". Девушка Остапчука рассказала интересные факты о себе
"Сплю ногами вверх". Девушка Остапчука рассказала интересные факты о себе
Беременная звезда сериала "Однажды под Полтавой" Саливанчук обнародовала фото с венчания
Беременная звезда сериала "Однажды под Полтавой" Саливанчук обнародовала фото с венчания
71-летний Леонтьев обнародовал фото с американской моделью
71-летний Леонтьев обнародовал фото с американской моделью
"У меня ломка по ним в Америке", "Только полиции не хватает". Мозговая показала "наркотики"
"У меня ломка по ним в Америке", "Только полиции не хватает". Мозговая показала "наркотики"
"Унылые коридоры можно использовать для съемки фильма "Сталкер". Кухар показала, как выглядит Киевское хореографическое училище
"Унылые коридоры можно использовать для съемки фильма "Сталкер". Кухар показала, как выглядит Киевское хореографическое училище
Бывшие супруги Шоптенко и Дикусар позировали вместе на юбилее "Світського життя". Фото
Бывшие супруги Шоптенко и Дикусар позировали вместе на юбилее "Світського життя". Фото
"Детское личико". 50-летняя Лопес удивила фанов юным лицом. Фото
"Детское личико". 50-летняя Лопес удивила фанов юным лицом. Фото
  "Карпаты. Место силы". Руслана призвала сохранить Карпаты и показала, как их уничтожают. Видео
  "Карпаты. Место силы". Руслана призвала сохранить Карпаты и показала, как их уничтожают. Видео
Ребрик показала киношных родственников – бывшего любовника-миллионера и 18-летнюю дочь
Ребрик показала киношных родственников – бывшего любовника-миллионера и 18-летнюю дочь
  "Ноги Тодоренко и грудь, как у Ивлеевой". Jerry Heil запела на русском языке. Аудио
  "Ноги Тодоренко и грудь, как у Ивлеевой". Jerry Heil запела на русском языке. Аудио
Второй участницей "Танцев со звездами" стала экс-солистка "ВИА Гры"
Второй участницей "Танцев со звездами" стала экс-солистка "ВИА Гры"
Супруга Андрея Шевченко поделилась снимками семейного отдыха в Италии
Супруга Андрея Шевченко поделилась снимками семейного отдыха в Италии
"Какой красивый". Лазарев позировал с расстегнутыми штанами
"Какой красивый". Лазарев позировал с расстегнутыми штанами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Копия Филипп". Стоцкая показала девятилетнего сына
"Копия Филипп". Стоцкая показала девятилетнего сына
"Мама как девочка, особенно вид сзади". 63-летняя мать певицы Loboda показала свою тренировку на отдыхе
"Мама – как девочка, особенно вид сзади". 63-летняя мать певицы Loboda показала свою тренировку на отдыхе
"Насколько же гармонично смотрятся вместе, не то что с наглой выскочкой". Сын Джигарханяна показал свежее фото отца
"Насколько же гармонично смотрятся вместе, не то что с наглой выскочкой". Сын Джигарханяна показал свежее фото отца
"Чувствую, насмеюсь". Бадоева отправилась на нудистский пляж в Хорватии
"Чувствую, насмеюсь". Бадоева отправилась на нудистский пляж в Хорватии
  Добкин о Кернесе: Последние несколько лет мы друг друга с днем рождения не поздравляем
Добкин о Кернесе: Последние несколько лет мы друг друга с днем рождения не поздравляем
71-летний Леонтьев обнародовал фото с американской моделью
71-летний Леонтьев обнародовал фото с американской моделью
Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку
Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS