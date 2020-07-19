В Украине несколько снизился суточный прирост новых случаев COVID-19

Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине достигло 58 842, из них выздоровели 30 879 человек, 1485 – скончались.

Наибольшее количество заболевших за сутки зарегистрировано во Львовской области Фото: depositphotos.com

В Украине за прошедшие сутки подтвержден 731 случай заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

До сегодняшнего дня суточный прирост новых случаев четверо суток держался на уровне больше 800 случаев.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 58 842, из них выздоровели 30 879 человек (+354 за прошедшие сутки), 1485 скончались (+8 за последние сутки). Продолжают болеть 26 478 человек.

Наибольшее количество заболевших за сутки зарегистрировано во Львовской области (109), Киеве (87) и в Ивано-Франковской области (79).

Ситуация с заболеваемостью по регионам выглядит так:

Винницкая область – 2299;

Волынская область – 3251;

Днепропетровская область – 1207;

Донецкая область – 792;

Житомирская область – 1593;

Закарпатская область – 4354;

Запорожская область – 669;

Ивано-Франковская область – 3464;

Киев – 6884;

Киевская область – 3271;

Кировоградская область – 681;

Луганская область – 106;

Львовская область – 8000;

Николаевская область – 513;

Одесская область – 2532;

Полтавская область – 351;

Ровенская область – 5082;

Сумская область – 370;

Тернопольская область – 2430;

Харьковская область – 3014;

Херсонская область – 213;

Хмельницкая область – 980;

Черкасская область – 833;

Черновицкая область – 5311;

Черниговская область – 642.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 19 июля коронавирусом в мире заразились 14 290 546 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни. Умели от COVID-19 602 138 человек, выздоровели 8 030 505.