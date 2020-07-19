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В Киеве за сутки с COVID-19 госпитализировали 13 человек

По состоянию на сегодняшний день в Киеве уже 6884 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, умерли 128 человек, выздоровели – 2366.

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За сутки коронавирус выявили у 87 киевлян
За сутки коронавирус выявили у 87 киевлян
Фото: depositphotos.com

Число киевлян, у которых выявили коронавирусную инфекцию, за сутки увеличилось на 87 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Среди вновь выявленных заболевших: 44 женщины в возрасте от 21 до 83 лет, 39 мужчин от 19 до 62 лет и четверо мальчиков в возрасте от одного до 16 лет.

Госпитализировали за сутки 13 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

На сегодня в столице уже 6884 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, умерли 128 человек, выздоровели – 2366.

Наибольшее количество случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском (18), Печерском (14) и Днепровском (11) районе.

По всей стране по состоянию на утро 18 июля общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 58 842, выздоровели 30 879 человек, 1485 скончались. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Киев, Виталий Кличко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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