В Украине за сутки подтверждено более 800 новых случаев коронавируса

В Украине за прошедшие сутки подтверждено 847 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Таким образом, суточный прирост четвертый день подряд держится на уровне больше 800 случаев.
Общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 58 111, из них выздоровели 30 525 человек (+756 за прошедшие 24 часа), 1477 скончались (в том числе 21 за последние сутки).
Наибольшее количество заболевших за сутки зарегистрировано во Львовской области (137) и Киеве (108). Ни одного нового случая за сутки не было подтверждено в Кировоградской и Черниговской областях. Ситуация с заболеваемостью по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К 18 июля в мире коронавирусом заразились более 14,1 млн человек, из них более 602 тыс. скончались, 7,89 млн выздоровели.