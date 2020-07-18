В Украине за сутки подтверждено более 800 новых случаев коронавируса

По состоянию на 18 июля в Украине подтверждено более 58 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Украине более 58 тыс. человек заразились коронавирусом Фото: EPA

В Украине за прошедшие сутки подтверждено 847 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Таким образом, суточный прирост четвертый день подряд держится на уровне больше 800 случаев.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 58 111, из них выздоровели 30 525 человек (+756 за прошедшие 24 часа), 1477 скончались (в том числе 21 за последние сутки).

Наибольшее количество заболевших за сутки зарегистрировано во Львовской области (137) и Киеве (108). Ни одного нового случая за сутки не было подтверждено в Кировоградской и Черниговской областях. Ситуация с заболеваемостью по регионам выглядит так:

Винницкая область – 2271;

Волынская область – 3219;

Днепропетровская область – 1183;

Донецкая область – 791;

Житомирская область – 1584;

Закарпатская область – 4318;

Запорожская область – 665;

Ивано-Франковская область – 3385;

Киев – 6797;

Киевская область – 3229;

Кировоградская область – 677;

Луганская область – 105;

Львовская область – 7891;

Николаевская область – 510;

Одесская область – 2492;

Полтавская область – 348;

Ровенская область – 5015;

Сумская область – 355;

Тернопольская область – 2394;

Харьковская область – 2971;

Херсонская область – 209;

Хмельницкая область – 963;

Черкасская область – 818;

Черновицкая область – 5289;

Черниговская область – 632.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 18 июля в мире коронавирусом заразились более 14,1 млн человек, из них более 602 тыс. скончались, 7,89 млн выздоровели.