Степанов оценил возможность возвращения жесткого карантина: Шансы, как встретить динозавра на улице

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов оценил вероятность возвращения жесткого карантина как "50 на 50".

Степанов: Мы четко понимаем, как реагировать, при каких показателях, какие ограничения нужно будет вводить и на что они влияют Фото: rbc.ua

На данный момент трудно прогнозировать, будет ли введен в Украине жесткий карантин. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Это как в анекдоте: шансы встретить динозавра на улице примерно 50 на 50. Или встретишь, или нет. Но если говорить серьезно, то есть факторы, которые на это влияют. Например, сезонные болезни, такие как грипп, когда может расти заболеваемость. У нас адаптивный карантин, мы будем дальше это сохранять. Мы четко понимаем, как реагировать, при каких показателях, какие ограничения нужно будет вводить и на что они влияют. Мы точно понимаем, на что влияет транспорт, торговые центры, клубы, массовые собрания людей. Думаю, в некоторых регионах мы можем наблюдать рост количества заболеваний. Но, думаю, мы будем достаточно оперативно и быстро реагировать", – сказал он.

Главной предпосылкой для ужесточения карантина Степанов назвал "стремительный рост заполняемости больниц".

Первый случай заражения коронавирусом в Украине был подтвержден 3 марта, с 11 марта в стране был введен карантин. В течение марта – апреля была приостановлена работа транспорта, заведений общественного питания, культурных и развлекательных учреждений, непродовольственных магазинов.

С 11 мая карантинные ограничения начали постепенно ослаблять. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

За последние сутки в Украине было подтверждено 809 случаев инфицирования коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев заражения в Украине увеличилось до 57 264, из них скончалось 1456 человек, вылечилось – 29 769 больных.

16 июля Степанов анонсировал внесение изменений, которые касаются режима карантина в Украине. По его словам, регионы будут разделены на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии ограничений. При этом ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.