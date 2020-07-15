Пандемия COVID-19. Минздрав Украины может пересмотреть критерии деления стран на "красную" и "зеленую" зоны

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страны на "красную" и "зеленую" зоны будут делить на основании показателя инцидентности, а не активных больных с коронавирусом.

Министерство здравоохранения Украины может пересмотреть критерии деления стран на "красную" и "зеленую" зоны по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге 15 июля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Трансляция пресс-конференции велась на YouTube-канале Кабинета Министров.

"Мы достаточно внимательно следили на этапе согласования принципов, на основании которых открывались границы, в том числе в Европейском союзе... На том этапе говорилось о количестве активных больных на 100 тыс. населения. На этом основании мы ввели свой критерий [для распределения стран на "красную" и "зеленую" зону] – 40 активных больных на 100 тыс. населения. Уже потом Европейский союз изменил этот принцип на инцидентность (количество новых случаев на 100 тыс. населения за две недели. – "ГОРДОН"). Мы не исключаем, что будем пересматривать этот принцип. Вместе с тем мы внесли предложение в связи с увеличением количества активных больных в Украине (сейчас это более 62 пациентов на 100 тыс. населения) об увеличении этого критерия до 55 на 100 тыс. населения. То есть страны, в которых активных больных больше, чем 55 на 100 тыс., будут попадать в перечень стран "красной" зоны; меньше 55 – в "зеленую", – сказал Степанов.

Решение о разделении стран на "красную" и "зеленую" зоны Минздрав Украины принял 15 июня. Изначально в "красную" зону входили 53 государства и территории, в которых показатель заболеваемости превышает 40 на 100 тыс. населения (с 7 июля – 62 страны). Граждане, прибывающие из этих стран в Украину, обязаны отбыть двухнедельную обсервацию или самоизоляцию, предварительно установив на свой смартфон приложение "Дій вдома". Впоследствии Минздрав разрешил сократить срок изоляции при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

По данным на 15 июля, в Украине зарегистрировано 55 607 случаев коронавирусной инфекции (в Днепропетровской области – 1155). Скончались 1427 больных с COVID-19, вылечился 28 131 пациент.