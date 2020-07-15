В Днепропетровской области усилили карантин

Из-за ситуации с коронавирусом в Днепропетровской области после 23.00 запретили работу ночных клубов, кафе и ресторанов.

В Днепропетровской области усиливают карантинные ограничения, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом 15 июля проинформировала в Facebook областная государственная администрация (ОГА).

"В Днепропетровской области запрещена работа ночных клубов, кафе, ресторанов, баров, заведений культуры с 23.00 до 7.00. Исключение – кинотеатры и учреждения, которые работают на вынос. Такое решение Кабмина. На местном уровне его подтвердила областная комиссия ТЭБ и ЧС (по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. – "ГОРДОН")", – говорится в сообщении.

За последние сутки, по данным ОГА, в области зарегистрировали девять новых случаев COVID-19. Пять новых больных живут в Днепре.

По данным на 15 июля, в Украине зарегистрировано 55 607 случаев коронавирусной инфекции (в Днепропетровской области – 1155). Скончались 1427 больных с COVID-19, вылечился 28 131 пациент.

Из-за пандемии COVID-19 в Украине с 12 марта стал действовать карантин. С 11 мая власти начали смягчать ограничения. 20 мая Кабинет Министров ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев.