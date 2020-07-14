В Ровенской области ослабили карантин – глава ОГА

В Ровенской области разрешили работу учреждений культуры и кинотеатров, сообщил глава облгосадминистрации Виталий Коваль.

В Ровенской области в рамках ослабления карантина разрешили работу кинотеатров и учреждений культуры. Завтра планируют рассмотреть вопрос открытия залов ресторанов и кафе. Об этом 14 июля сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль на своей странице в Facebook.

По его словам, Ровенская область вышла из "красной зоны" – процент выявления случаев коронавируса составляет 10,6% при норме в менее 11%.

"Созвал внеочередное заседании [по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций] ТЭБ и ЧС. Решили разрешить работу учреждений культуры и кинотеатров. Условие – наполненность залов не более 50%. Завтра рассмотрим и возможность открытия ресторанов, кафе, баров, столовых в помещениях", – говорится в сообщении.

По состоянию на 14 июля коронавирус в Украине подтвержден у 54 771 человека, скончалось 1412 человек, вылечилось 27 154 больных.

В Ровенской области зафиксировано 4740 случаев COVID-19.

Из-за пандемии COVID-19 в Украине с 12 марта начал действовать карантин. С 11 мая власти начали смягчать ограничения. 20 мая Кабинет Министров ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев.