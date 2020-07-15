Карантин в Украине планируют продлить минимум на месяц – глава Минздрава

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, в карантинные ограничения будут внесены коррективы.

Степанов объяснил, что карантин нужно продлевать из-за эпидемической ситуации Фото: moz.gov.ua

В Украине продлят карантин, связанный с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил "РБК-Украина" в интервью, отрывок из которого опубликовали 15 июля.

"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать", – сказал он.

Степанов рассказал, что карантин планируется продлить минимум на месяц, в ограничительные меры Минздрав предлагает внести коррективы.

Из-за пандемии COVID-19 в Украине с 12 марта стал действовать карантин. С 11 мая власти начали смягчать ограничения. 20 мая Кабинет Министров ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев.

По данным на 15 июля, в Украине зарегистрировано 55 607 случаев коронавирусной инфекции. Скончались 1427 больных с COVID-19, вылечился 28 131 пациент.