В Черновцах ослабили карантин – горсовет

В Черновцах разрешили работу развлекательных заведений до 23.00, сообщает пресс-служба местного городского совета.

В Черновцах ослабили карантин. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета.

Соответствующие изменения 8 июля были внесены в постановление Кабинета Министров, уточнили в горсовете.

В частности, разрешена работа учреждений культуры с наполненностью не более 50% стационарных размещенных мест для сидения и/или не более одного человека на 5 м² площади заведения.

Помимо этого, до 23.00 разрешена работа развлекательных заведений (ночных клубов), а также заведений общественного питания – ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов.

По состоянию на 14 июля коронавирус в Украине подтвержден у 54 771 человека, скончалось 1412 человек, вылечилось 27 154 больных.

В Черновицкой области зафиксировано 5184 случая COVID-19, умер 201 человек.

Из-за пандемии COVID-19 в Украине с 12 марта начал действовать карантин. С 11 мая власти начали смягчать ограничения. 20 мая Кабинет Министров ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев.