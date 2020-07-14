При таких показателях заболеваемости COVID-19 карантин в Киеве не снимут еще полтора года – главный санврач столицы

Главный санитарный врач Киева Олег Рубан заявил, что в столице фиксируются стабильно высокие показатели заболеваемости коронавирусом, поэтому говорить о снятии карантина преждевременно.

Глава киевского управления Госпотребслужбы – главный санитарный врач Киева Олег Рубан считает, что при нынешних показателях заболеваемости коронавирусом в Киеве карантин не отменят еще как минимум полтора года. Об этом он заявил в комментарии сайту "Сегодня".

"На данный момент в Киеве стабильно высокие показатели по заболеваемости. И ни о каких ослаблениях карантина говорить пока не приходиться. На какой срок будет продлен адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заболеваемости. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня, не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться ближайшие полтора года", – отметил Рубан.

Он также призвал "усилить наблюдение за группами риска: это люди старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями, чтобы уберечь их от инфекции". Кроме того, санврач указал на необходимость носить маски, дезинфицировать руки и соблюдать социальную дистанцию.

Первый случай коронавируса в Украине был подтвержден 3 марта. С 12 марта в стране действует карантин. С 11 мая власти начали смягчать ограничения. С 22 мая в стране действует так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии улучшения эпидемической ситуации.

Последний раз Кабмин продлил действие карантина до 31 июля. Источник "Сегодня" в Минздраве заявлял, что карантин, скорее всего, будет продлен еще на две недели. По информации "Интерфакс-Украина", вопрос о продлении ограничительных мер будет рассмотрен на следующей неделе.

По состоянию на 14 июля коронавирус в Украине подтвержден у 54 771 человека, скончалось 1412 человек, вылечилось 27 154 больных. Киев по общему количеству подтвержденных случаев занимает второе место в стране после Львовской области (6350 заболевших) и в последние дни вышел на первое место по темпам заболеваемости: ежедневно в столице фиксируется более 100 новых случаев инфицирования.