ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Сорочинская ярмарка в 2020 году не состоится. Организаторы заявили, что "деструктивные силы готовят повторение новосанжарского синдрома"

Организаторы обвинили власти в политике двойных стандартов в отношении Сорочинской ярмарки.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сорочинская ярмарка в 2020 году проводиться не будет
Сорочинская ярмарка в 2020 году проводиться не будет
Фото: yarmarok.in.ua

В 2020 году Сорочинская ярмарка не состоится. Об этом 13 июля сообщили организаторы мероприятия на официальном сайте ярмарки.

"Несмотря на то, что эпидемическая ситуация в Украине с заболеваемостью COVID-19 стабилизирована, карантинные ограничения снимаются, работают крупнейшие оптовые рынки, а на август разрешено проведение масштабных выставок в Украине и мероприятий на Полтавщине, политика двойных стандартов в отношении Национальной Сорочинской ярмарки продолжается. Поэтому мы не можем подвергать возможной опасности тех, кто любит ярмарку и приезжает на нее, людей, которых мы также любим и уважаем", – говорится в заявлении.

Организаторы сообщили, что "отдельные деструктивные силы начали сбор подписей против проведения ярмарки и планируют повторение "новосанжарского синдрома" в селе Великие Сорочинцы".

Чтобы не подвергать опасности гостей и участников ярмарки, мероприятие в этом году проводиться не будет, подчеркивается в заявлении.

Национальная Сорочинская ярмарка проходит в конце августа в селе Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области. Ежегодно ярмарку посещает от 500 тысяч до 1 млн человек. В 1999 году Сорочинская ярмарка получила статус национальной.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

20 февраля, еще до подтверждения первого случая инфицирования коронавирусом в Украине, официальный Киев эвакуировал из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев; их, а также экипаж самолета и медперсонал, участвовавший в эвакуации, поместили на обсервацию в санаторий Нацгвардии Украины в Новых Санжарах Полтавской области. Приезд эвакуированных сопровождался массовыми протестами местных жителей. Они забросали автобусы и полицейских камнями. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский.

По состоянию на 14 июля коронавирус в Украине подтвержден у 54 771 человека, скончалось 1412 человек, вылечилось 27 154 больных. 

Теги: Украина, Полтавская область, карантин, Сорочинская ярмарка, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Владимир Кличко появился на обложке немецкого Forbes
Владимир Кличко появился на обложке немецкого Forbes
  Wishing Well. Посмертно вышел анимационный клип Juice Wrld. Видео
  Wishing Well. Посмертно вышел анимационный клип Juice Wrld. Видео
Арбузные штаны и серьга в ухе. Вирастюк показал, как выглядел более 20 лет назад
Арбузные штаны и серьга в ухе. Вирастюк показал, как выглядел более 20 лет назад
Украинская комедия появится на стриминговой платформе HBO Europe
Украинская комедия появится на стриминговой платформе HBO Europe
"На небесах оттого, что можно было работать в воде". Хадид снялась под водой
"На небесах оттого, что можно было работать в воде". Хадид снялась под водой
Жена Dzidzio певица Slavia позировала в купальнике на "полудиком острове"
Жена Dzidzio певица Slavia позировала в купальнике на "полудиком острове"
"Как романтично". Комаров спустя год семейной жизни с Кучеренко рассказал, как делал ей предложение
"Как романтично". Комаров спустя год семейной жизни с Кучеренко рассказал, как делал ей предложение
"В "Ощадбанк" платить коммуналку", "В АТБ за картошкой?!". В Instagram обсуждают, куда можно ходить в одежде именного бренда Maruv
"В "Ощадбанк" платить коммуналку", "В АТБ за картошкой?!". В Instagram обсуждают, куда можно ходить в одежде именного бренда Maruv
  Monatik больше не судья. Названо имя третьего члена жюри шоу "Танцы со звездами"
  Monatik больше не судья. Названо имя третьего члена жюри шоу "Танцы со звездами"
"Каждый использует тренажеры по-своему". Волочкова показала перевернутый шпагат
"Каждый использует тренажеры по-своему". Волочкова показала перевернутый шпагат
Спасатели спустя неделю нашли тело звезды сериала "Хор", утонувшей на глазах у сына
Спасатели спустя неделю нашли тело звезды сериала "Хор", утонувшей на глазах у сына
"Лица не осталось", "Глаза вообще не открываются", "Нос не дышит". В Instagram обсуждают изменившееся лицо Успенской
"Лица не осталось", "Глаза вообще не открываются", "Нос не дышит". В Instagram обсуждают изменившееся лицо Успенской
"Парень жжет". 70-летний Поплавский станцевал под трек Chica Bamboni. Видео
"Парень жжет". 70-летний Поплавский станцевал под трек Chica Bamboni. Видео
"Леся после карантина". Никитюк снялась в костюме толстой пчелы
"Леся после карантина". Никитюк снялась в костюме толстой пчелы
"Я ее простил". Валерий Меладзе обнародовал переписку с поклонницей, которая поцарапала его Mercedes
"Я ее простил". Валерий Меладзе обнародовал переписку с поклонницей, которая поцарапала его Mercedes
"Командос". Жена Кошевого показала маму и дочерей
"Командос". Жена Кошевого показала маму и дочерей
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
"А кто папа?" Звезда "Дизель Студио" Булитко обнародовала фото с младенцем на руках
"А кто папа?" Звезда "Дизель Студио" Булитко обнародовала фото с младенцем на руках
62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники
62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать актеру не признавать вину
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать актеру не признавать вину
"Полноценный силиконовый третий размер". Астафьева показала тело в купальнике
"Полноценный силиконовый третий размер". Астафьева показала тело в купальнике
Фолловеры упрекнули ведущего "Холостяка" Решетника в том, что не уступил место беременной жене
Фолловеры упрекнули ведущего "Холостяка" Решетника в том, что не уступил место беременной жене
"Дельфины". Галкин в бассейне искупался со своими детьми. Видео
"Дельфины". Галкин в бассейне искупался со своими детьми. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS