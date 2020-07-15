В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 147 человек, это антирекорд

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло в Киеве 6497.

В Киеве установлен антирекорд по числу выявленных за сутки пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 15 июля на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Новости сегодня, к сожалению, неприятные. Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилась на 147 больных. Это больше всего за весь период пандемии. Один человек умер. На сегодня в столице уже 6497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – сказал мэр.

По его данным, среди заболевших за последние 24 часа пять девочек в возрасте от одного года до 16 лет и трое мальчиков в возрасте от двух до шести лет.

По данным на 15 июля, в Украине зарегистрировано 55 607 случаев коронавирусной инфекции. Скончались 1427 больных с COVID-19, вылечился 28 131 пациент.