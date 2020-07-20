ВОЗ назвала сроки проведения массовой вакцинации от коронавируса

Заместитель главы Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан сообщила, что массовая вакцинация против коронавируса может начаться в середине 2021 года.

Массовая вакцинация против коронавируса может начаться в середине 2021 года. Об этом сообщает немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на заместителя главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

По информации замглавы ВОЗ, сейчас более 20 вакцин проходят клинические испытания. При этом есть надежда, что некоторые из них сработают.

Сваминатан уточнила, что результаты испытаний можно ожидать к началу следующего года. По ее словам, факт того, что антитела к вирусу могут исчезать через некоторое время, не является доказательством полного отсутствия приобретенного иммунитета.

Она отметила, что глобальная гонка за разработку вакцины была "самой быстрой, которую когда-либо видели в ВОЗ". По словам Сваминатан, прошло всего три месяца между определением генетической последовательности вируса в январе и началом первого испытания.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году. 15 мая американский президент Дональд Трамп предположил, что вакцина от коронавируса может быть создана и испытана к концу 2020 года.