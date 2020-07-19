Кадыров – Зеленскому: Что мешает позвонить Путину и объявить, что заканчиваете с гражданской войной на востоке Украины?

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал президента Украины Владимира Зеленского "нечестным и изворотливым" в своих предвыборных обещаниях по поводу войны на Донбассе.

Кадыров считает, что первый шаг для восстановления отношений с Россией должен сделать Киев Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский не выполняет своих предвыборных обещаний, которые касаются войны на Донбассе. Об этом 18 июля заявил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника [пятого президента Украины Петра] Порошенко.

Что мешает вам исполнить надежды двух великих народов? Что вам мешает позвонить [президенту РФ] Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что заканчиваете с этой гражданской войной на востоке Украины? Гордыня или чужая воля?" – написал он.

По словам главы Чечни, "когда-то наши страны, наши народы не могли допустить и мысли, что война разделит нас".

"Но времена поменялись, теперь заокеанская воля велит нашим украинским братьям убивать русских людей в Донецке и Луганске. Будьте мужчиной, Владимир Александрович, всегда держите свое слово! Выстройте правильные, добрососедские отношения с великой Россией. Уверен, гарант Конституции Украины должен сделать первый шаг!" – заявил Кадыров.

Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Зеленский вступил в должность президента в мае 2019 года. Установление мира в Украине он называл целью своего президентства.

В марте 2020 года в интервью The Guardian Зеленский сказал, что готов выйти из переговорного процесса с Путиным через год, если за это время не удастся достичь прогресса относительно урегулирования конфликта на Донбассе. По его словам, украинская власть может в течение года работать над соглашением об урегулировании конфликта, но не дольше.

Глава Украинского государства считает, что вопрос прекращения войны на Донбассе нужно решать дипломатическим путем.