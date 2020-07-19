"Иначе вам придется ответить". Кадыров потребовал от Зеленского "подтвердить свои извинения" за старый ролик "Квартала 95"

В интервью журналисту Дмитрию Гордону в 2018 году нынешний президент Украины Владимир Зеленский сказал, что извинился за видеоролик, в который попали кадры с плачущим главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Последнему не понравилось объяснение Зеленского и он потребовал новых извинений.

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского "подтвердить извинения" за ролик, опубликованный несколько лет назад в шоу студии "Квартал 95", которой тогда руководил Зеленский.

"Посмотрел очередной ответ Владимира Зеленского на вопрос о его оскорбительном видеоролике, который несколько лет назад он разместил в украинском юмористическом шоу", – написал Кадыров в своем Telegram.

Вероятно, он посмотрел фрагмент интервью Зеленского 2018 года, которое тот дал основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили", – отметил глава Чечни.

Он назвал себя "сыном погибшего Отца" и "пехотинцем великого лидера Владимира Путина", и призвал Зеленского определиться со своим статусом.

Ролик, о котором шла речь, был показан в 2014 году. В нем на кадры плачущего главы Чечни была наложена аудиозапись жалоб пожилого украинца на снос памятника Ленину. Зеленский после публикации ролика извинился "перед мусульманским миром".

В интервью Гордону, о котором пишет Кадыров, президент Украины сказал, что не имел отношения к производству ролика, но решил извиниться за его авторов после того, как ему "позвонили" и сказали, что ролик может быть обидным для "мусульманского мира".