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"За что боролись, на то и напоролись". Кадыров обвинил в убийстве Умарова спецслужбы, работающие против России

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг заявления о своей причастности к гибели чеченского блогера в Вене Мамихана Умарова. Он уверяет, что за убийством стоят западные спецслужбы.

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Фото: ЕРА

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убитый в Австрии чеченец Мамихан Умаров стал жертвой спецслужб, "работающих против России и него лично". Об этом он написал в своем Telegram.

"Я ждал и наблюдал, как распространяются слухи вокруг событий в Вене. В итоге снова убедился в предвзятости информационной машины, которая раскрутила версию о моей причастности, не имея официальных заявлений следственных органов. И Анзор из Вены, и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России и, в частности, меня. Они знают, что кавказские рубежи России охраняются мной и моей верной командой. Это им не нравится. Терроризм не прошел. Россия не развалилась. В ход пошли любители почесать языком", – заявил Кадыров.

Он уверяет, что такие методы использовались еще для разрушения Османской империи – "продажные глашатаи получают плату за свою работу, а потом их убивают как якобы невинных жертв выдуманной "правды".

"Я неоднократно рассказывал о методах манипулирования Запада, и я знал, что эти куклы закончат свою жизнь именно так. Стоит правозащитникам начать "переживать" за чью-то жизнь, как она вскоре обрывается", – сказал глава Чечни.

Он обратился к своим оппонентам с призывом не участвовать в таких "проектах спецслужб".

"Помните, что еще до нашего спроса, от вас избавятся как от расходного материала. Это должен понимать каждый здравомыслящий человек, прежде чем согласится на участие в проектах спецслужб. Не становитесь куклами, заботьтесь о своих семьях. Иначе такая же участь ждет и вас, а обвинять будут Кадырова и его команду. Ну а что касается убитых... За что боролись, на то и напоролись", – добавил Кадыров.

Умарова убили вечером 4 июля в пригороде Вены Герасдорфе выстрелом в голову. Вскоре правоохранители задержали водителя авто предполагаемого убийцы. Умаров подавал заявление на политическое убежище в Австрии.

В соцсетях и интервью он говорил о себе как о бывшем наемнике, называл себя экс-сотрудником министерства шариатской государственной безопасности Республики Ичкерия, рассказывал о связях российских спецслужб с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе. Умаров являлся последовательным критиком главы Чечни Рамзана Кадырова, нередко его высказывания носили оскорбительный характер.

По подозрению в убийстве Умарова в Австрии задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов, сообщил проект "Кавказ.Реалии" со ссылкой на источник в одной из европейских чеченских диаспор.

Бывший украинский нардеп Игорь Мосийчук заявил, что Умаров искал выход на американских политиков, чтобы рассказать об убийствах по заказу чеченских властей по всему миру.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко заявил, что Умарову в Чечне пытались заказать убийства добровольцев Амины Окуевой, Адама Осмаева и Мосийчука.

Теги: Россия, убийство, Рамзан Кадыров, Австрия, чеченцы, Мамихан Умаров
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