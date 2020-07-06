СМИ назвали фамилии чеченцев, арестованных в Австрии после убийства блогера Умарова

Уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов, которых подозревают в убийстве блогера Мамихана Умарова, имели в Австрии статус беженцев, пишет "Кавказ.Реалии".

По подозрению в убийстве политического эмигранта, блогера Мамихана Умарова в Австрии задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов. Об этом проекту "Кавказ.Реалии" 6 июля сообщил источник в одной из европейских чеченских диаспор.

"47-летний Ахтаев перебрался в Европу в 2002 году, а 37-летний Магамадов – в 2004-м. Они оба находились в статусе беженцев. О какой-либо их связи с чеченскими властями точной информации нет, но известно, что Магамадов работал в антитеррористическом центре в Урус-Мартане", – рассказал собеседник издания.

Австрийский сайт oe24.at пишет, что именно "боевик Сарали А." 4 июля выстрелил в голову Умарову на парковке в пригороде Вены Герасдорфе. 47-летний мужчина был задержан в Линце вскоре после убийства, его сообщник – на следующий день.

Умаров подавал заявление на политическое убежище в Австрии. В блогах он называл себя экс-сотрудником министерства шариатской государственной безопасности Республики Ичкерия, рассказывал о связях российских спецслужб с покушениями на политэмигрантов, являлся последовательным критиком главы Чечни Рамзана Кадырова, нередко его высказывания носили оскорбительный характер.

Бывший украинский нардеп Игорь Мосийчук заявил, что Умаров искал выход на американских политиков, чтобы рассказать об убийствах по заказу чеченских властей по всему миру.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко утверждает, что Умарову в Чечне пытались заказать убийства добровольцев Амины Окуевой, Адама Осмаева и Мосийчука.