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ПРОИСШЕСТВИЯ

Мосийчук заявил, что погибший в Вене чеченец Умаров хотел рассказать политикам в США об убийствах, заказанных чеченскими властями

Бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук заявил, что украинские журналисты перед началом карантина брали интервью у погибшего вчера в Вене чеченца Мамихана Умарова. Тот рассказывал о преступлениях, совершенных под руководством чеченских властей.

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Мосийчук рассказал, что заказывал в Израиле для Умарова бронежилет
Мосийчук рассказал, что заказывал в Израиле для Умарова бронежилет
Фото: Ігор Мосійчук / Telegram

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что знал убитого в Вене накануне чеченца Мамихана Умарова, и отметил, что тот искал выход на американских политиков, чтобы рассказать о заказных убийствах по заказу чеченских властей по всему миру.

"Убийство под Веной Мамихана Умарова (Анзора), которое 100% было совершено по приказу из РФ, для меня лично стало очередным ударом и испытанием судьбы. С Анзором мы виделись последний раз перед самым началом карантина в одной из европейских столиц. Я был с украинскими журналистами, а он – со своим собратом и его подругой. Анзор очень просил помочь выйти на американскую администрацию и прессу, чтобы рассказать о заказных убийствах, происходящих в ряде европейских стран и в том числе в Украине, которые проводились по заказу нынешней чеченской власти", – написал Мосийчук в своем Telegram.

По его словам, журналисты готовили публикации после встречи с Анзором, "теперь они выйдут посмертно".

"Мы часто связывались и разговаривали по телефону. Анзор попросил, чтобы я помог ему купить в Израиле кевларовую рубашку и современный бронежилет. Я связался с друзьями-евреями и попросил помочь. Посылка из Израиля вот-вот должна была прийти... задерживалась из-за карантинных ограничений", – сказал Мосийчук.

Он рассказал, что в последний раз Анзор позвонил ему несколько дней назад. Он якобы сказал, что человек, связанный "с одним из самых известных чеченских киллеров и их сетью коллаборационистов в Европе", звонил его жене и предлагал публично отказаться от Анзора, чтобы они не убили ее и его детей.

"Он перебросил мне запись своего разговора с тем человеком, но просил пока не обнародовать ту запись, а попробовать привлечь ее к уголовной ответственности через правоохранителей. Человек, который угрожал Анзору и его семье, сейчас находится в Украине. Через несколько часов я опубликую эту запись, и надеюсь, украинские правоохранители будут действовать оперативно", – добавил экс-нардеп.

Умарова убили вечером 4 июля в пригороде Вены Герасдорфе выстрелом в голову. Вскоре правоохранители задержали водителя авто предполагаемого убийцы. Умаров подавал заявление на политическое убежище в Австрии.

В соцсетях и интервью он говорил о себе как о бывшем наемнике, называл себя экс-сотрудником министерства шариатской государственной безопасности Республики Ичкерия, рассказывал о связях российских спецслужб с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе. Умаров являлся последовательным критиком главы Чечни Рамзана Кадырова, нередко его высказывания носили оскорбительный характер.

Теги: Чечня, убийство, Австрия, Игорь Мосийчук, преступление, журналисты, чеченцы, киллер
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