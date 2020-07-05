По делу об убийстве чеченца Умарова в Австрии задержали еще одного человека

Двое мужчин, задержанных в Австрии по подозрению в причастности к убийству чеченца Мамихана Умарова, являются его земляками.

В деле об убийстве в Австрии чеченца Мамихана Умарова появился еще один подозреваемый. Об этом сообщает издание ОЕ24.

Мужчина находился в районе места преступления – в крупном торговом центре в пригороде Вены Герасдорфе и первоначально был определен правоохранителями как свидетель. На данный момент он задержан и является возможным причастным к преступлению, пишет издание.

Предполагаемый убийца Умарова – 47-летний мужчина, который был задержан сразу же после убийства, – взят под стражу.

По данным издания, оба подозреваемых – чеченцы.

Умарова убили вечером 4 июля в пригороде Вены Герасдорфе выстрелом в голову. Вскоре правоохранители задержали водителя авто предполагаемого убийцы. Умаров подавал заявление на политическое убежище в Австрии.

В соцсетях и интервью он говорил о себе как о бывшем наемнике, называл себя экс-сотрудником министерства шариатской государственной безопасности Республики Ичкерия, рассказывал о связях российских спецслужб с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе. Умаров являлся последовательным критиком главы Чечни Рамзана Кадырова, нередко его высказывания носили оскорбительный характер.

Бывший украинский нардеп Игорь Мосийчук заявил, что Умаров искал выход на американских политиков, чтобы рассказать об убийствах по заказу чеченских властей по всему миру.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко заявил, что Умарову в Чечне пытались заказать убийства добровольцев Амины Окуевой, Адама Осмаева и Мосийчука.