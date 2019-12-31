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Осмаев о передаче боевикам чеченца, обвиняемого в покушении на него и Окуеву: Амина была не против

Доброволец Адам Осмаев выразил сожаления, что с временно оккупированной территории Донбасса не смогли забрать всех незаконно удерживаемых украинцев. По его словам, его покойная жена Амина Окуева не была против выдачи чеченца Артура Денисултанова, который покушался на них.

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Окуева ранила киллера, который покушался на них с Осмаевым в 2017 году
Окуева ранила киллера, который покушался на них с Осмаевым в 2017 году
Фото: Amina Okueva / Facebook

Доброволец Адам Осмаев заявил в Facebook 31 декабря, что его покойная жена, доброволец Амина Окуева не была бы против выдачи в рамках обмена удерживаемыми лицами чеченца Артура Денисултанова, который покушался на них в июне 2017 года. 

"Много спрашивают про обмен пленными. Убежден, что нужно возвращать украинских пленных из земного ада на востоке. Амина также была не против, чтобы меняли российского наемника, которого она подстрелила, на украинских пленных. Жаль, что не смогли забрать всех", – написал он.

https://www.facebook.com/adamosmayev/posts/1460503440766717

1 июня 2017 года в Киеве мужчина, выдававший себя за журналиста, ранил Осмаева. Окуева утверждала, что в ответ несколько раз выстрелила в преступника. И Осмаев, и нападавший были госпитализированы в тяжелом состоянии, но выжили.

Пресса писала о связях предполагаемого киллера Денисултанова с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Осмаев, Окуева, а также министр внутренних дел Украины Арсен Аваков высказывали мнение, что за покушением стоят "некоторые лидеры Российской Федерации".

30 октября 2017 года в Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились Осмаев и Окуева. Осмаев получил ранение в ногу, его жена была смертельно ранена в голову. В прокуратуре заявили, что июньское и октябрьское покушения на супругов могут быть связаны.

В мае 2018 года Денисултанов заявил в интервью "Новой газете", что считает себя военнопленным. Он говорил, что с августа 2017 года находится в списках на обмен с "ДНР".

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

Журналистка Екатерина Сергацкова сообщила, что Украина в рамках этого обмена передала боевикам Денисултанова. По ее словам, за три для до обмена с него сняли обвинения.

Теги: Адам Осмаев, Амина Окуева, обмен удерживаемыми лицами
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