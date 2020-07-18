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"Пообещал – уходи". Петиция об отставке Зеленского из-за нарушения закона набрала 25 тыс. подписей и президент должен ее рассмотреть

Президент Украины Владимир Зеленский не задекларировал 5,1 млн грн доходов от покупки ценных бумаг, чем нарушил закон "О противодействии коррупции", сообщается в петиции.

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Зеленский самостоятельно проинформировал НАПК о том, что стал нарушителем законодательства
Зеленский самостоятельно проинформировал НАПК о том, что стал нарушителем законодательства
Фото: EPA

Петиция, которая зарегистрирована 8 июля, с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому уйти в отставку набрала больше 27 тыс. подписей из 25 тыс. необходимых для рассмотрения. Автором петиции является политолог Виктор Уколов.

"Мы, нижеподписавшиеся, призываем  Зеленского выполнить свое предвыборное обещание и подать в отставку с поста президента Украины за нарушение закона! 18 апреля 2019 в программе "Право на власть" кандидат в президенты Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон", – говорится в петиции.

Нарушением указано то, что Зеленский не задекларировал 5,1 млн грн доходов от покупки ценных бумаг, чем нарушил закон "О противодействии коррупции".

"Обращаемся к господину президенту с призывом сдержать слово и подать в отставку или же признать, что за четыре дня до второго тура, 18 апреля 2019 года, он солгал своим избирателям. Зеленский неоднократно подчеркивал, что отличается от старых политиков. Мы хотим увидеть подтверждение этим громким заявлениям. Если пообещал – уходи", – добавили петиции.

Зеленский 2 июля получил 12,114 млн грн дохода от отчуждения недвижимого имущества. Кроме того, он получил 1,356 млн грн от отчуждения земель. Покупателем имущества стала Кисель Валентина Дмитриевна. Из декларации заместителя председателя парламентской фракции "Слуга народа" Юрия Киселя следует, что его супруга Кисель Валентина Дмитриевна является полной тезкой покупателя имущества Зеленского. Информации о существенном изменении имущественного состояния семьи нардепа Киселя на сайте Единого госреестра деклараций пока нет.

7 июля НАПК сообщило, что выписало Зеленскому два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Зеленский самостоятельно проинформировал НАПК о том, что стал нарушителем законодательства.

Декларацию об имущественном состоянии своей семьи за 2019 год президент Украины подал 30 мая. Доходы Зеленского и его супруги Елены в прошлом году составили, согласно декларации, 28 602 468 грн.

Теги: Украина, коррупция, доходы, петиция, законодательство, отставка, Владимир Зеленский, президент, НАПК, Виктор Уколов, Слуга народа
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