Квартира в Великобритании, заем от Шефира и отель в Грузии. Зеленский обнародовал декларацию

На сайте НАПК появилась декларация о доходах президента Украины Владимира Зеленского. Согласно документу, доходы семьи главы государства по сравнению с 2018 годом выросли более чем в два раза.

Президент Украины Владимир Зеленский подал декларацию о доходах своей семьи за 2019 год, документ размещен на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Доходы президента и его супруги Елены в 2019 году составили, согласно декларации, 28 602 468 грн.

"Семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3,6 млн грн. С мая 2019 года Владимир Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами. Сумма полученной главой государства зарплаты с мая по декабрь 2019 года составила 208 787 грн. В отчетном периоде зафиксирован рост заработной платы жены и уменьшение зарплаты и доходов от предпринимательской деятельности Владимира Зеленского", – говорится в сообщении пресс-службы президента.

Зеленский задекларировал 4,423 млн грн от продажи принадлежавшей его жене квартиры на улице Большой Васильковской в Киеве. Кроме того, семья президента продала корпоративные права всех своих 12 украинских предприятий семье первого помощника президента Сергея Шефира на сумму 246 144 грн. Также президент в течение 2019 года лишился корпоративных прав в ряде иностранных компаний.

"Зеленский продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок. Так, в 2019 году были зарегистрированы две торговые марки "Слуга народа" на его имя. Компания PricewaterhouseCoopers провела в 2019 году оценку нескольких торговых марок. По данным соответствующего отчета, стоимость торговой марки "Вечерний квартал" составляет 45,81 млн грн. Стоимость торговой марки "Рассмеши комика", которая также была оценена этой компанией, составила 14,65 млн грн. На основании произведенной оценки Владимир Зеленский получил роялти от использования торговых марок в сумме 548 тыс. грн, поэтому его доходы по сравнению с предыдущим годом выросли", – отметили в пресс-службе.

В декларации главы государства указаны два автомобиля: Range Rover 2016 года стоимостью 4,7 млн грн и Mercedes Benz S 500 2014 года стоимостью 1,8 млн грн. Зеленские владеют коллекцией элитных часов, а также инвестируют в строительство пяти гостиничных номеров в Грузии, указано в декларации.

Также семья Зеленских получила 3,2 млн грн в эквиваленте за предоставление в аренду квартиры на территории Великобритании.

В 2019 году Елена Зеленская получила заем от Шефира в размере 5 млн грн, деньги были возвращены к концу отчетного года, следует из декларации.

11,5 млн грн были потрачены в качестве взноса в избирательный фонд кандидата в президенты Украины.

"Поездка Владимира Зеленского в Султанат Оман оплачивалась за счет жены президента Елены Зеленской. Согласно законодательству, расходы и сделки членов семьи не декларируются", – добавили в пресс-службе.

20 мая 2019 года Зеленский указал в декларации 9,71 млн грн годового дохода, у его жены в 2018 году было 4,91 млн грн.