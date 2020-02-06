"С тобой я смогу все на свете". Зеленский поздравил жену с днем рождения

Первая леди Украины Елена Зеленская 6 февраля отмечает день рождения. В социальных сетях одним из первых Елену поздравил ее муж – Владимир Зеленский.

6 февраля супруге украинского президента Владимира Зеленского – Елене Зеленской – исполняется 41 год. Глава государства на своей странице в Facebook поздравил жену с днем рождения.

"С твоим днем, любимая Елена Зеленская! Спасибо тебе за каждое слово и каждый взгляд. За каждый шаг, который мы сделали вместе. Нам еще много придется пройти. Впереди – длинная дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями. И я счастлив от этого. Потому что с тобой я смогу все на свете", – написал Владимир Зеленский.

25 января – в день рождения Владимира Зеленского – Елена опубликовала на своей странице в Instagram поздравление для мужа.

Владимир и Елена Зеленские поженились в 2003 году. Супруги воспитывают двоих детей – дочь Александру и сына Кирилла.

В новогоднюю ночь 2019 года Зеленский в эфире украинского телеканала сообщил, что намерен баллотироваться в президенты. Сообщение Зеленского стало неожиданностью для его супруги.