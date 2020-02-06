"С тобой я смогу все на свете". Зеленский поздравил жену с днем рождения

6 февраля супруге украинского президента Владимира Зеленского – Елене Зеленской – исполняется 41 год. Глава государства на своей странице в Facebook поздравил жену с днем рождения.
"С твоим днем, любимая Елена Зеленская! Спасибо тебе за каждое слово и каждый взгляд. За каждый шаг, который мы сделали вместе. Нам еще много придется пройти. Впереди – длинная дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями. И я счастлив от этого. Потому что с тобой я смогу все на свете", – написал Владимир Зеленский.
25 января – в день рождения Владимира Зеленского – Елена опубликовала на своей странице в Instagram поздравление для мужа.
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Безпечно. Затишно. Ніколи не спокійно, але завжди цікаво * * Так почуваєшся, коли поряд – справжній чоловік. Той, на кого можеш покластися в усьому. Який справді слухає і в потоці твоїх слів знайде та зрозуміє головне. В обіймах котрого виклики ззовні стають малими та нестрашними. Справжній чоловік – той, з яким до снаги, здавалося б, неможливе. А ще поруч з таким обов'язкове відчуття легкого запаморочення й «метеликів» усередині. * * Коханий, з твоїм днем! * * Спасибі за кожну мить разом! Нехай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо й різних, але обов'язково – рука в руці, з поглядами, зверненими одне до одного. * Завжди з тобою, завжди на твоєму боці!
Владимир и Елена Зеленские поженились в 2003 году. Супруги воспитывают двоих детей – дочь Александру и сына Кирилла.
В новогоднюю ночь 2019 года Зеленский в эфире украинского телеканала сообщил, что намерен баллотироваться в президенты. Сообщение Зеленского стало неожиданностью для его супруги.