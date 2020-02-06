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06 февраля, 2020
 
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"С тобой я смогу все на свете". Зеленский поздравил жену с днем рождения

Первая леди Украины Елена Зеленская 6 февраля отмечает день рождения. В социальных сетях одним из первых Елену поздравил ее муж – Владимир Зеленский.

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Супруге шестого президента Украины Елене Зеленской исполнился 41 год
Супруге шестого президента Украины Елене Зеленской исполнился 41 год
Фото: zelenskiy_official / Instagram

6 февраля супруге украинского президента Владимира Зеленского – Елене Зеленской – исполняется 41 год. Глава государства на своей странице в Facebook поздравил жену с днем рождения.

"С твоим днем, любимая Елена Зеленская! Спасибо тебе за каждое слово и каждый взгляд. За каждый шаг, который мы сделали вместе. Нам еще много придется пройти. Впереди – длинная дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями. И я счастлив от этого. Потому что с тобой я смогу все на свете", – написал Владимир Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2454956861421342

25 января – в день рождения Владимира Зеленского – Елена опубликовала на своей странице в Instagram поздравление для мужа. 

Владимир и Елена Зеленские поженились в 2003 году. Супруги воспитывают двоих детей – дочь Александру и сына Кирилла.

В новогоднюю ночь 2019 года Зеленский в эфире украинского телеканала сообщил, что намерен баллотироваться в президенты. Сообщение Зеленского стало неожиданностью для его супруги

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Елена Зеленская
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