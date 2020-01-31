Елена Зеленская объяснила, почему ее страница в Facebook была заблокирована

Страница первой леди Елены Зеленской в Facebook была создана 27 января, а спустя два дня оказалась заблокированной.

Елена Зеленская сообщила, что ее страница в Facebook два дня находилась "в зоне турбулентности" Фото: olenazelenska_official / Instagram

Первая леди Украины Елена Зеленская объяснила, что ее страница в Facebook была заблокирована из-за "подозрительной активности". Об этом Зеленская 30 января написала в Instagram.

"Моя новая страница в Facebook уже два дня в зоне турбулентности. А вчера из-за зафиксированной "повышенной подозрительной активности" профиль вообще был заблокирован. Сейчас все сообщения восстановили, но на всякий случай дублирую сообщение еще и здесь", – сообщила она.

Первая леди Украины 27 января сообщила в Instagram, что завела аккаунт в Facebook. Вечером 29 января страница Зеленской в Facebook была недоступна. Как проинформировали "Буквы", к утру 29 января под постом Зеленской от 27 января было более 4 тыс. комментариев. По наблюдению издания, большинство пользователей писали негативные отзывы в адрес Зеленской и ее супруга – президента Владимира Зеленского.

В частности, пользователи упоминали о поездке семьи главы государства в Оман, пентхаусе Зеленской в аннексированном Крыму, критиковали выбор одежды первой леди. Также первую леди спрашивали, почему "Квартал 95" не критикует Зеленского, и упрекали за ее перепост в Facebook 15 апреля 2014 года публикации российского пропагандистского ресурса LifeNews, в которой граждан просили за вознаграждение присылать информацию о перемещении украинских войск.

Утром 30 января страница Зеленской на Facebook вновь была доступной.