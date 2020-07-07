Зеленскому вручили два админпротокола из-за нарушений при подаче деклараций

Президент Украины Владимир Зеленский совершил покупку и продажу облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму более 50 прожиточных минимумов и не подал в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней, сообщили в Национальном агентстве по вопросам предупреждения коррупции.

Зеленский самостоятельно проинформировал НАПК о том, что стал нарушителем законодательства Фото: EPA

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) выписало президенту Украины Владимиру Зеленскому два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба НАПК на своей странице в Facebook.

"После вступления в должность президента Украины Зеленский совершил покупку и продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов. Таким образом, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Уведомление в реестр не поступило", – говорится в заявлении.

Протоколы об административном правонарушении составил и вручил Зеленскому лично глава НАПК Александр Новиков, отметили в НАПК.

"Равенство граждан перед законом является базовым принципом, заложенным в Конституции Украины, и основным принципом деятельности НАПК. Несмотря на должность, материальное состояние и социальное положение, все граждане должны следовать законам Украины", – заявили в ведомстве.

Материалы будут переданы в суд, заверили в ведомстве.

Зеленский самостоятельно проинформировал НАПК о том, что стал нарушителем законодательства.