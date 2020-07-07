Зеленский сообщил, что нарушил закон при подаче деклараций и готов отвечать

В 2019 году семья главы Украинского государства Владимира Зеленского получила в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму 5,1 млн грн и купила облигации на 5,2 млн грн. Однако в реестр деклараций сообщение об этом не поступило. Зеленский заявил, что перед законом все равны и он готов нести ответственность.

Зеленский сам рассказал НАПК, что не внес в реестр сведения о покупке и продаже облигаций Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) о том, что стал нарушителем законодательства. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский признался в неподаче сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

"В 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Владимир Зеленский должен был подать в реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения", – отмечается в пресс-релизе.

Зеленский подчеркнул, что все граждане Украины равны перед законом и что он готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством, отметили в пресс-службе.

Декларацию об имущественном состоянии своей семьи за 2019 год президент Украины подал 30 мая. Доходы Зеленского и его супруги Елены в прошлом году составили, согласно декларации, 28 602 468 грн.