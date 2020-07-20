За сутки боевики 17 раз обстреляли позиции ООС

19 июля представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по позициям Объединенных сил вблизи Луганского, Причепиловки, Водяного, Старогнатовки, Лебединского, Талаковки и Авдеевки.

По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили шестерых захватчиков Фото: ЕРА

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня, без потерь с украинской стороны. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по позициям украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели обстрелы вблизи Луганского и Причепиловки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – в районе Водяного, Старогнатовки, Лебединского, Талаковки и Авдеевки.

По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили шестерых захватчиков.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня – в районе Мироновского и Марьинки. За этот период потерь среди украинских воинов нет.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.